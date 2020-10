Laboratorio gratuito sulle fiabe e la costruzione del personaggio



Vi aspettiamo sabato pomeriggio 24 ottobre per il laboratorio gratuito "Dalla fiaba alla costruzione scenica del personaggio" (Centro Commerciale Pilastro, via Pirandello 24 / 15.00 - 17.00).

Attraverso pezzi di fiabe lavoreremo insieme alla costruzione dei personaggi, strumento utile per la valorizzazione delle produzioni teatrali di bambine, bambini e adulti.

Incontro totalmente gratuito adatto d ogni tipo di motricità o disabilità adatto per adulti e bambini/e.

Per rispettare le normative COVID vi chiediamo di iscrivervi mandando una mail a intersectionalitiesandmore@gmail.com o scrivendo su Whatsapp al numero 3393389448. L'iscrizione è obbligatoria per partecipare.

(Non escludiamo di poter accettare anche partecipanti sul momento ma questo dipenderà da quante persone si saranno preventivamente iscritte).

Conducono Gaia Chon e Jonathan Mastellari.

"Dalla fiaba alla costruzione scenica del personaggio" fa parte di un ciclo di due incontri dedicato alle fiabe organizzato da Fucsia Teatro per IAM - Intersectionalities And More all'interno del progetto "Piazza Pilastro" con il sostegno e il contributo del Comune di Bologna e del Quartiere San Donato - San Vitale.

Il secondo incontro (sempre gratuito) sarà dedicato alle fiabe del mondo.