Sabato 13 marzo "Harry Potter e il calice di fuoco al Museo Civico Medievale" alle ore 15:00 laboratorio online per bambini da 6 a 11 anni. Qual è lo sport preferito dai maghi? E il torneo tre maghi possiamo definirlo una gara sportiva? A quali sport il quiddich è ispirato? Le armi e le armature dell’armeria del Museo Civico Medievale ci aiuteranno a scoprirlo assieme. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una coppa. Possibilità di replica alle h 16.30. Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it (entro le h 20 di venerdì 12 marzo). Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.