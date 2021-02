Sabato 6 febbraio il Museo Civico Medievale presenta il laboratorio "Harry Potter e la pietra filosofale": alle ore 15:00 online e in replica alle 16.30. Lo sapevate che al Museo Medievale si conservano unicorni e il corno di un unicorno? Che siano stati il professore Raptor e Lord Voldermord a portarli? Quali erano i poteri posseduti da questi animali mitologici? Ma sono realmente esistiti? Collegatevi con noi e scoprirete i segreti di questi animali fantastici. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una bacchetta personalizzata. Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it (entro le h 20 di venerdì 29 gennaio). Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.