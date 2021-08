Open day, laboratorio teatrale gratuito

Lib Lab Paradiso è un laboratorio teatrale esperienziale libero e gratuito offerto dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale, rivolto a tutti, sia per chi ha già esperienza così da potersi allenare e sia per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa fantastica esperienza.

Dal 22 Giugno una volta a settimana, per 2 ore faremo dei workshop gratuiti presso Villa Paradiso in via Emilia Levante 138 a Bologna.

Ci divertiremo insieme:

- Riscaldamento della voce,

- Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo

- Tecniche di memoria,

- Esercizi di improvvisazione, per dar modo di capire ai partecipanti quale può essere in futuro la migliore soluzione per continuare questa esperienza teatrale.

Sarà mantenuto il distanziamento secondo le ultime normative.

Il laboratorio è totalmente gratuito rivolto alle persone maggiorenni, ma è necessaria la tessera del Centro Sociale Culturale Villa Paradiso 2021 (3€) che si fa sul momento. e vale per tutti gli spettacoli e per poter consumare fino alla fine del 2021.

E' assolutamente necessario prenotare prima di ogni appuntamento, in quanto i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni



Gallery

Whatsapp: 3201580733visita il sito: www.daimo.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...