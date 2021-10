Laghetto o scherzetto?

Solo per questi due giorni tutte le attività saranno totalmente gratuite :

Escursioni, Giro in pedalò, Pesca Sportiva, Barbecue, spritz e caffè (e gadget per i più piccoli).



La fine di Ottobre coincide con Halloween, un’occasione per trasformarsi e immaginare di essere un personaggio della fantasia. L’elemento più divertente di quest’evento sarà immaginare creature fantastiche e con loro navigare sulle acque e sui segreti dell'Oasi.



Tutto questo a Lagoverde diventa reale per qualche ora: un lago, la caccia al mostro, la fuga in barca ed una avventurosa escursione nel bosco per scoprire il maestoso pioppo bianco tricentenario.



