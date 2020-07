Laino & Broken Seeds live in Montagnola

Venerdì 31 luglio ore 21.00

Laino & Broken Seeds (desert rock/psych/blues)

live @ Montagnola Bologna



Laino & Broken Seeds è un viaggio musicale attraverso il lato della musica blues sciamanico e più arcaico. Ispirato dalle terre del Sud degli Stati Uniti, a fiumi evocativi e prodotto con sonorità vintage, il suono elettrico della chitarra resofonica di Laino racconta storie di memorie perdute, di vertiginosi sogno e polverosi dischi.



Dopo l'EP "Broken Seeds" uscito nel 2014 la band ha prodotto "The Dust I Own" (2017) per l'etichetta tedesca off label records ricevendo recensioni entusiaste e diffusione in radio sia in Europa che negli USA:

Blues Matters (UK)

“Here’s one that throws away the blues blinkers”



Buscadero

“Blues acustici con bottleneck da paura, svisate elettriche di boogie distorti, accompagnati dal ritmo del sousaphone, condite da testi sospesi tra “dark” e “dirty love” e sonorità da Delta del Mississippi. Disco ipnotico e convincente”.



Il Mucchio Selvaggio

“Seasick Steve strizza l’occhio a John Fahey riconciliandosi con il meglio dei classici, da Robert Johnson a Mississippi John Hurt”



Andrea Laino: voce, chitarre, diddley-bow, cigar box guitar

Gaetano Alfonsi: batteria

Salvatore Lauriola: basso elettrico



#MontagnolaRepublic è un festival fondato sulla balotta. E' una rassegna organizzata da Arci Bologna in collaborazione con Binario69 e inserita all'interno di #BolognaEstate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



I posti a sedere, nell'area concerti sono limitati a un numero massimo di 200 partecipanti. L'incontro si svolge all'aperto nell'area verde attrezzata con tavoli e sedute.

Ecco come prenotare: mandare un messaggio whatsapp al numero 3478851268 con le seguenti informazioni:

- nome e cognome

- numero di telefono

- numero di posti da prenotare

Vi aspettiamo!

(Si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio del concerto altrimenti la prenotazione non sarà più garantita)