Lamento di Luisa Brancaccio sulla morte di sua figlia Isabella di Morra in Feminologica 3

Terzo appuntamento dell'acclamata rassegna teatrale Feminologica 3 "Lamento di Luisa Brancaccio sulla morte di sua figlia Isabella di Morra", spettacolo teatrale e musicale.



Testo di Mirco Mungari con Guido Sodo, Gaia d’Elia e Mirco Mungari alle musiche, Simona Sagone e Luisa Vitali, voci. A cura di Ass. Youkali, Rimacheride e Medinsud.



Il lamento nasce per rimettere le donne al centro della storia e in particolare per dar voce, poetica prima che drammaturgica, a Luisa Brancaccio. Una madre costretta ad assistere attorno al 1545, nel silenzio, al barbaro omicidio, oggi diremmo femminicidio, della figlia Isabella di Morra, partecipe del destino di generazioni di mogli, sorelle e madri annichilite dalla storia scritta, col sangue delle donne, dai maschi.



Dalle ore 20:00 sarà allestito il tavolo dei libri al femminile in collaborazione con Trame Libreria Bookshop.



In caso di pioggia lo spettacolo sarà rimandato all'11 settembre senza variazione di orario.

La decisione della sospensione verrà segnalata dalle ore 18:00 sulla pagina facebook “Feminologica”.

Le prenotazioni effettuate, salvo disdette, verranno automaticamente spostate alla data alternativa.



Prenotazione obbligatoria: 3334774139, info@youkali.it



MODALITA' PAGAMENTO

BONIFICO bancario sul conto dell’Associazione Culturale Youkali (Emil Banca: IT96N0707202409032000131803- almeno 2 gg prima dell'evento);

PAYPAL (il link per il pagamento verrà inviato dopo la prenotazione);

CONTANTI



Per partecipare è necessario indossare una mascherina e mantenere le distanze. In caso di febbre superiore a 37,5 non è possibile accedere.



E' consigliato portare un plaid o un cuscino per comodità e arrivare almeno 20 minuti prima dello spettacolo per non creare code e assembramenti.



L'intero calendario eventi e le modalità di accesso alla rassegna Feminologica 3 sono consultabili su www.youkali.it