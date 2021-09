"Lasciare il passato nel passato"...e iniziare a vivere una vita serena

Nell'ambito della rassegna Primavera d'informazione Psicologica, L'evento a ingresso gratuito, vedrà la D.ssa Denita Bace psicologa-psicoterapeuta trattare il tema del trauma.

Modera D.ssa Eliana Pellegrini



Per accedere all'evento è necessaria la prenotazione e essere in possesso di Green Pass



Molte persone hanno vissuto eventi dolorosi, traumatici, difficili nel corso della loro vita: il lutto di un genitore, abusi fisici/sessuali, maltrattamenti, non curanza, incidenti, pandemia ecc. Si dice che: “il tempo guarisce tutte le ferite”, ma purtroppo non è così. Anzi, se l’evento traumatico non viene adeguatamente elaborato, il trascorrere del tempo ne “congela” il ricordo nel cervello generando reazioni automatiche di sofferenza e disagio.

Anche la condizione socio/sanitaria legato alla pandemia da Covid-19 che tutti abbiamo vissuto negli ultimi due anni, può essere definito come un evento traumatico poiché ha determinato un impatto negativo sulla vita di ognuno di noi e ha segnato inevitabilmente una spaccatura nella routine quotidianità.



Se non adeguatamente elaborati, gli eventi traumatici e/o dolorosi continuano a ripetersi nella mente e non permettono di andare avanti. Le persone continuano a rivivere nella mente il trauma, come se fosse successo poco tempo fa. A volte possono essere presenti sintomi quali ansia, paura, insonnia, flashback, altre pensieri ricorrenti all’evento.



Perchè alcune persone sono in grado di elaborarli e altri no?

La nostra mente ha la capacità naturale di auto-guarigione, che permette agli eventi traumatici di essere elaborati autonomamente; Ma quando questi irrompono nella psiche con forza, sono importanti e/o gravi o ripetuti nel tempo, questa capacità naturale, non basta. In questi casi è importante aiutare le persone ad elaborare quanto è accadutoe lasciare andare i sentimenti negativi legati al proprio vissuto per riprendere in mano la propria vita ed essere sereni.



Durante l’incontro verrà spiegato il modello terapeutico dell’ EMDR attualmente riconosciuto dalle linee guida internazionali come modello elettivo per il disturbo da stress post traumatico. Perchè “Senza la capacità di elaborare gli eventi dolorosi e traumatici, non c’è salute mentale”.

