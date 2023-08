"Last film show", il film del regista Pan Nalin

Se acquistato online (https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/): per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro; per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro. Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 20.45): per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro; per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate, intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Cultura, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C. I posti non sono assegnati.

Venerdì 25 agosto, al cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario è in programma il film del regista Pan Nalin, scelto per rappresentare l’India ai premi Oscar Una fiaba moderna sull’amore per cinema: venerdì 25 agosto alle ore 21.45, all’Arena Puccini, lo storico cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e?Ibc?Movie, è in programma l’anteprima di Last Film Show, pellicola del regista indiano Pan Nalin, scelta per rappresentare l’India agli ultimi premi Oscar.

Il protagonista è Samai (Bhavin Rabari), un bambino indiano di nove anni figlio di un venditore di tè (Dipen Raval) in una piccola stazione ferroviaria dell’India rurale e di una giovane mamma affettuosa (Richa Meena) che sa cucinare divinamente. Quando Samay entra per la prima volta in un cinema, ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla “luce”. L’incantesimo del cinema lo prende a tal punto che, i giorni successivi, Samay, invece di andare a scuola, sale sul treno e torna al cinema finché viene buttato fuori dalla sala in malo modo perché non ha il biglietto. Il bambino non si arrende e corrompe il proiezionista del cinema Fazal (Bhavesh Shrimali), che gli propone uno scambio: Samay potrà vedere i film gratis nella sua cabina di proiezionista in cambio della buonissima cucina della mamma. Grazie ai racconti e alla fantasia di Samay, anche i suoi amici sono colpiti dalla magia del cinema a tal punto da costruire, lontano dagli occhi degli adulti, una rudimentale sala cinematografica. Alla fine, l’intransigente papà capirà l’amore e la passione di Samay per il cinema e lo farà partire alla volta della città per studiare “la luce”.

Orario degli spettacoli

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30.