Giovedì 26 ottobre ore 21 Laura Formenti con "Drama Queen". "Ritmo e tempi comici degni di un live musicale” dice GQ di Laura Formenti, reduce dalla finale di Italia's Got Talent.



"Drama Queen" in scena al Teatro Dehon è il racconto di una vita anticonvenzionale in una città così affollata che perfino i boschi sono in verticale: dai gioielli di famiglia impegnati per soldi, al successo televisivo, fino alle shitstorm sui social. L’unico modo per non prendere sul serio i tuoi drammi è esserne la regina.



