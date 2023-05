Martedì 9 gennaio 2024 farà tappa all'Unipol Arena di Casalecchi di Reno il "Laura Pausini World Tour 2023/2024".

La data zero confermata è l’8 dicembre a Rimini e poi la cantante romagnola si esibirà in giro per l’Italia tra Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Torino, Bologna, Bolzano e Milano. Dopo le tappe italiane volerà in Europa per i concerti a Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart. E infine sarà la volta dell’America. In Sud America Laura Pausini canterà a Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà e gli Stati Uniti a Miami, Houston, Chicago, Los Angeles, Orlando, per poi finire a New York, nella suggestiva cornice del Madison Square Garden.