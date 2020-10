Le Birrette live: ska tutto al femminile

Venerdì 24 ottobre appuntamento musicale al Mercato Sonato.

Le Birrette è una ska band femminile, nata a Bologna nel 2015. Dalla loro musica emerge l'amore per i ritmi e suoni giamaicani degli anni '60-'70: dallo ska al rocksteady, dal roots al reggae. L'ispirazione nasce dai celebri trio vocali come The Techniques, The Gaylads, The Pioneers e dalle instrumental session bands prodotte da Studio One e Treasure Isle, come The Skatalites, Sound Dimension, Soul Vendors... ed è proprio la loro combinazione tra armonie vocali e groove strumentale, che le ragazze ricercano e fanno propria.

La band ha condiviso il palco con moltissimi artisti internazionali, in tour per l'Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Giamaica. Per citarne alcuni: Johnny Osbourne, The Skatalites, The Aggrolites, Ken Boothe, Dennis Alcapone, Keith and Tex e molti altri.

La produzione è indipendente e i dischi registrati tramite presa diretta in studio completamente analogico - come insegna lo stile giamaicano!