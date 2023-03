"Le cinque rose di Jennifer" al Teatro Arena del Sole

Dal 7 al 12 marzo lo spettacolo "Le cinque rose di Jennifer" in scena al Teatro Arena del Sole.

In una Napoli degli anni ‘80 variopinta e chiassosa, tenera e violenta, il drammaturgo partenopeo Annibale Ruccello, unico per la capacità di intercettare le situazioni al limite, il gusto dolceamaro della vita, la disarmante bellezza nascosta in luoghi inaspettati, racconta la storia di Jennifer, un ragazzo che ama vestirsi da donna in un quartiere popolare che non riesce a riconoscerne l’identità. Un piccolo gioiello teatrale senza tempo.

di Annibale Ruccello

con Daniele Russo e Sergio Del Prete

scene Lucia Imperato

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini