"Le Endrigo" in concerto al Covo

Domenica 24 aprile "Le Endrigo" live sul palco del Covo Club.

Dopo tre dischi (l’ultimo omonimo per Garrincha Dischi) e centinaia di concerti in tutta Italia Le Endrigo hanno affrontato l’avventura televisiva di X Factor arrivando quasi in fondo e presentando due inediti , “Panico” e “Cose più grandi di te”, che ha superato i 600.000 stream andando anche in rotazione sulle principali radio nazionali e in tv.

Ora sono pronti a tornare nel loro ambiente naturale, i palchi, e far vedere al nuovo pubblico (e ricordare a quello di sempre) com’è un loro live: sudato, rumoroso, ogni volta come se fosse l’ultimo.