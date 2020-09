"Feminologica 3": le eredità di Vittoria Giunti

Quarto appuntamento della rassegna teatrale Feminologica 3. Protagoniste del reading di Associazione Rimacheride saranno le attrici Luisa Vitali e Diletta Rocca insieme alla musicista Eleonora Beltramello.



La drammaturgia, curata da Luisa Vitali, narra la storia di una donna e insieme di un paese e di quello che il suo seme ha prodotto cambiando tanti destini personali, nella semplice profondità del “ciò che è” di cui parlava Brecht.



Il reading, inserito nella rassegna Feminologica 3- teatro civile al femminile, è un adattamento per la scena del libro di Gaetano Alessi “Le eredità di Vittoria Giunti” a cura di Luisa Vitali.

Vittoria Giunti nasce a Firenze nel 1917 e cresce in fretta partecipando alla lotta partigiana, diventando dirigente del Partito Comunista e poi componente, durante la Costituente, di diverse commissioni nazionali tra cui la commissione nazionale per il voto alle donne. Direttrice della Casa della Cultura a Milano, prima Sindaca della Sicilia nel 1956 a Santa Elisabetta (Agrigento) e tra le direttrici della rivista “Noi donne”. Muore nel 2006 nella piccola città di Raffadali, nella quale e per le cui

sorti ha combattuto fino alla fine.



Dalle ore 20:00 sarà allestito un PUNTO RISTORO a cura del Circolo Arci Guernelli e il tavolo dei libri al femminile in collaborazione con Trame Libreria Bookshop.



VARIAZIONI METEO

In caso di pioggia lo spettacolo sarà rimandato al 17 settembre senza variazione di orario.

La decisione della sospensione verrà segnalata dalle ore 18:00 sulla pagina “Feminologica”.

Le prenotazioni effettuate, salvo disdette, verranno automaticamente spostate alla data alternativa.



