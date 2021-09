Le favole della tribù delle grandi orecchie

Un'appuntamento gratuito per tutta la famiglia all'insegna del movimento, del benessere e della musica. I genitori guidati dall'associazione Leaf potranno dedicarsi a una camminata all'interno del parco del Paleotto per imparare e abituarsi a una pratica semplice ed efficace. Si consiglia abbigliamento comodo. I bambini dai 3 ai 7 anni potranno partecipare al laboratorio musicale " La tribù delle grandi orecchie" tra favole, natura e ascolto di musica classica. La musica come strumento di crescita e divertimento a cura di Ricordi Music School.

E' necessaria la prenotazione: paleotto11@ricordimusicschool.com | +39 393 859 9315



COME RAGGIUNGERCI:





Gallery

Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13 o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...