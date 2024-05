"Le fil rouge": una serata all'insegna della danza

Torna l'appuntamento con Alisei Danza in uno spettacolo inedito.



"Le fil rouge" porta in scena una fusione di coreografie originali e brani travolgenti esplorando tematiche di grande attualità attraverso il linguaggio universale della danza.

Quattro quadri per raccontare quattro fasi della vita di una giovane donna, dipinte attraverso diversi stili ma con un unico filo conduttore: il filo rosso.



Alisei Danza da anni propone spettacoli che vedono protagonista la Danza, in cui il movimento è in grado di divenire al contempo causa ed effetto, narrazione ed emozione.



"Le fil rouge" andrà in scena domenica 9 giugno ore 20:30 presso il Teatro Dehon.