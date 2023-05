Passeggiata in Certosa: "Le forme del passato - la scoperta del presente"

Venerdì 2 giugno, ore 15.30, visita guidata "Le forme del passato - la scoperta del presente".

Una passeggiata con Roberto Martorelli per scoprire le radici della nostra comunità, bolognese, italiana ed europea. Monumenti di fama internazionale, personaggi che hanno segnato la Storia, visite di stranieri illustri al cimitero. Un luogo di pace e serenità dove nel passato cittadini e turisti vi hanno trovato spunti di riflessione e meditazione. Il cimitero fa parte dell’Associazione dei Cimiteri Significativi in Europa (ASCE), la più grande e influente organizzazione no profit che si occupa di preservare e promuovere il valore storico e artistico dei luoghi della memoria collettiva.

Visita gratuita, non è necessaria la prenotazione. Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. A cura del Museo civico del Risorgimento. Nell'ambito della Settimana alla scoperta dei cimiteri europei e della rassegna Certosa di Bologna | Calendario estivo 2023.