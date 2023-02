"Le goccioline scomparse". Laboratorio per bambini

Il laboratorio costa 5 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore

Prezzo Il laboratorio costa 5 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore

Domenia 12 Febbraio alle 16:00, il Museo propone l'attività laboratoriale su prenotazione: Le goccioline scomparse, dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni.

Giochi, prove pratiche e semplici esperimenti aiuteranno a comprendere il ciclo dell'acqua in natura e i suoi diversi stati di aggregazione. Osservando attentamente, formulando ipotesi e verificando con prove pratiche le proprie teorie, i bambini potranno avere un primo e coinvolgente approccio ai principi del metodo scientifico.

Il laboratorio costa 5 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore.

L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento (5-3 euro).

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 10 febbraio alle ore 13:00): telefono 051.6356611