Nella sua seconda stagione la rassegna musicale “Le note dei fienili del Campiaro”, promossa dalla omonima Locanda nella splendida piazzetta del Museo Morandi a Grizzana, privilegia progetti originali e l’originalità dei progetti in 8 appuntamenti, in tutti i giovedì di luglio e agosto 2022. La partenza è con ben tre nuovissimi lavori discografici: il primo presentato da un quartetto internazionale guidato dalla pianista cantante Irene Robbins, il secondo con uno spettacolare e innovativo incontro tra percussioni, violoncello e voce operato da tre grandi artisti al top nella musica brasiliana, abituati a suonare con Gilberto Gil, Marisa Monte, Milton Nascimento, Maria Gadù etc. ; terzo in ordine di data di presentazione il nuovo CD “Pandemusica” del consolidato gruppo dei CantoDiscanto, in una serata organizzata in collaborazione con l’Istituto Parri di Bologna. Poi, sempre per la prima volta assoluta, (nei due incontri che abbiamo chiamato “Father and son”).due concerti dedicati alla trasmissione dei valori musicali tra genitori e figli con nomi notissimi della scena bolognese e nazionale. Per una sola volta nella vita si compiono 80 anni; quando a compierli è uno dei più consacrati artisti mondiali, cantante e chitarrista dalla inarrivabile sensibilità e poetica, non si può non celebrarlo. Lo faremo in un concerto eseguito da un giovane ma già consolidato gruppo italo argentino, i Sinedades, che hanno preparato per l’occasione un vastissimo repertorio che percorre l’intera carriera di Caetano Veloso. Per concludere, due progetti, anch’essi originali, due prime volte di due formazioni composte in parte da musicisti del territorio, in parte da notissimi abitué dei grandi palchi. Insomma Teo Ciavarella con Lele Veronesi, Luca Fattori, con due “succulente prime volte”. Una seconda stagione coi fiocchi per deliziare tutti i gusti e i sensi con l’arte musicale e quella culinaria offerta dalla Locanda.