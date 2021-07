Le note dei Fienili del Campiaro

1 edizione 2021

Direzione artistica Mauro Cicchetti



Grizzana Morandi, Fienili del Campiaro

luglio – agosto - settembre 2021



Nasce quest’anno, nella splendida cornice storica dei Fienili del Campiaro, la prima edizione della rassegna musicale “Le note del Campiaro”.

Si svilupperà in ben 13 appuntamenti musicali di tutti i generi musicali, includendo anche la parte finale dell’ottavo Festival delle Ance libere Acordeons.

La rassegna, promossa dalla Locanda dei Fienili del Campiaro, punta a rianimare una parte importante del nostro appennino nel dopo pandemia, coniugando arte, musica e gastronomia ad accesso libero e gratuito, sostenendo le spese con le sole auspicabili consumazioni.

L’inaugurazione di giovedì 1° luglio sarà animata musicalmente e teatralmente dallo splendido Coro Farthan, di ben 25 elementi, diretto da Elide Melchioni con l’accompagnamento musicale di Antonio Stragapede. E poi la meravigliosa voce di Lisa Manara accompagnata dallo strepitoso chitarrista Aldo Betto. Poi la istrionica simpatia musicale di Franz Campi, le note d’autore di Luca Fattori e un Brasile raffinato con Daniella Firpo. E ancora Rocco Papia in una calda domenica di inizio agosto.

Da mercoledì 4 agosto, Acordeons, il festival strumenti ad ancia libera in tutti i generi musicali e forme espressive. Acordeons ha, in poco meno di 200 concerti, finora, fatto esibire artisti di prima grandezza (Frank Marocco in uno degli ultimi concerti della sua vita, Richerd Galliano, Antonello Salis, Daniele di Bonaventura, Gianni Coscia), a fianco di artisti di talento ma meno consacrati, esibirsi tra sonorità jazz, pop, classiche, rock, di tango, popolari, multietniche, sudamericane; con gruppi o solisti, in teatri, jazz clubs, giardini, piazze, parchi ed addirittura in un rifugio antibombe della 2° guerra mondiale.



Buon ascoltoMarilena - Giuseppe - Mauro - Simone

