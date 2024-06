Le scintille dei "senza soglia"

Bologna Estate ospita, nella splendida cornice della Certosa di notte, i Senza Soglia ad accompagnare le attrici Donatella Allegro e Barbara Baldini, nello spettacolo "Come Torce nella Notte"- ep.1 Le Scintille

Lo spettacolo di musica e teatro porta in scena le donne protagoniste delle battaglie sociali e delle lotte per l’emancipazione delle classi lavoratrici. I canti e le musiche dei "Senza Soglia" richiamano le battaglie, le proteste, le speranze dalla fine dell'800 fino alla tragedia della Prima guerra mondiale.