Le selezioni per Sanremo giovani 2025 arrivano a Castel Guelfo the Style Outlets

Nell’estate di Castel Guelfo The Style Outlets la musica è protagonista con le selezioni per la candidatura a Sanremo Giovani 2025.



Sabato 27 luglio, dalle 16.00 alle 18.30, i 25 concorrenti selezionati da Event Contest, organizzazione che si occupa della ricerca di nuovi talenti musicali, potranno partecipare alla “Super finale” ed esibirsi davanti al pubblico del centro e a una giuria che decreterà il vincitore. Per quest’ultimo, in palio un premio molto ambito: essere proposto a Sanremo Giovani 2025 a spese dell’etichetta discografica Energia Records.



Le selezioni sono aperte ai giovani dai 16 ai 26 anni e a diversi generi musicali, dal pop, al rock, fino alla musica cantautorale. È possibile partecipare da solisti o in gruppo, con brano inedito o cover. Per iscriversi: https://www.eventcontest.it/index.php/iscrizione.



Questa iniziativa si inserisce nel calendario estivo dell’outlet, ricco di attività sportive divertenti, shopping a prezzi scontati e tanta musica. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito del centro.