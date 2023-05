"Le Serre d'estate 2023"

Dall'11 maggio al 30 settembre "Serre d'Estate 2023" un calendario di eventi gratuiti e aperti alla città. Tra cinema, musica, arte di strada, letteratura, festival e incontri.

Inizia giovedì 11 maggio Le Serre d’Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre che festeggia quest’anno i suoi primi dieci anni. Una rassegna che nel corso del tempo ha assunto un’identità sempre più definita e che ruota attorno a temi che da sempre ci stanno a cuore: il rapporto tra arte e grandi cambiamenti climatici con Resilienze Festival (7-11 giugno), giunto alla settima edizione e dedicato quest'anno alla neutralità climatica. La prospettiva intersezionale, le migrazioni e la diaspora al centro della nuova rassegna Spore (dal 7 luglio al 15 settembre) in collaborazione con CEFA Onlus e con la direzione artistica di Wissal Houbabi. Le questioni di genere affrontate sia nella rassegna Serrenove, un percorso ideato con la casa editrice Settenove, sia in una serie di workshop di gruppo per uomini, donne, persone di ogni genere a cura di Osservatorio Maschile.

La programmazione de Le Serre d’Estate è caratterizzata da sempre da un’attitudine multidisciplinare che dà spazio a diverse forme artistiche: dal cinema (tutti i mercoledì sera) che vede consolidarsi, dopo il successo dell’estate 2022, la collaborazione con MUBI, la piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film, per nove appuntamenti sul tema del cambiamento. La letteratura (tutti i martedì sera) con un ricco programma che ospiterà oltre alla rassegna Serrenove, anche il format Fuori Legge(re) dedicato alle case editrici indipendenti, organizzato insieme a La Confraternita dell’uva nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna. La musica sarà protagonista dei venerdì sera con Live in Serre, che si aggiunge alla storica rassegna Ascolti Verticali, dedicata alla consapevolezza dell'ascolto. Per i più piccoli tornano i Racconti del Leone (tutti i mercoledì) con quattro eventi speciali curati insieme a Attraverso Libreria Indipendente e la rassegna Buskers Park (tutte le domeniche dal 13 maggio al 4 giugno) dedicata all’arte di strada e realizzata in collaborazione con GardenBo.

Programma:

11 maggio 2023, 19:30

PAK YAN LAU & DARIN GRAY

12 maggio 2023, 16:00

MUSIC IS THE BEST / KILOWATT PRESENTA: SCENO-GRAFIE

12 maggio 2023, 21:30

PIPIA AND THE GANGBAND

14 maggio 2023, 19:00

BUSKERS PARK: ARTE DI STRADA AI GIARDINI MARGHERITA

17 maggio 2023, 18:00

«L’ALTRO»: LETTURA LABORATORIO / I RACCONTI DEL LEONE

17 maggio 2023, 18:00

ANTEPRIMA | ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA

19 maggio 2023, 17:30

CHI HA PAURA DEL FUTURO? MIGRAZIONI, CAMBIAMENTI CLIMATICI E CITTADINANZA GLOBALE

19 maggio 2023, 19:30

CONNECTIONS. UN’ESPLORAZIONE VISUALE DELLA MIGRAZIONE NELLE AREE INTERNE | INAUGURAZIONE MOSTRA

19 maggio 2023, 21:00

FAWDA LIVE + DEFE DJ SET

20 maggio 2023, 16:00

CREATURE ACQUATICHE: LABORATORIO DI NARRAZIONE E COSTRUZIONE

20 maggio 2023, 18:30

PERFORMANCE TEATRALE «ALBERI» + «CRICKET SONIC ATTACK» LIVE

20 maggio 2023, 20:30

RACCONTI DAL SENEGAL | PRESENTAZIONE DEL LIBRO

22 maggio 2023, 19:00

UOMINI CHE PARLANO DI UOMINI – 1° WORKSHOP 2023

23 maggio 2023, 18:30

LA SCRITTURA COME RESISTENZA ALL’INDUSTRIA DELLE FRONTIERE

23 maggio 2023, 20:00

ADD EDITORE | FUORI LEGGE(RE)

24 maggio 2023, 18:00

I RACCONTI DEL LEONE#1 | CACCA E PIPÌ

24 maggio 2023, 20:00

PROIEZIONE AFTERSUN + I FAVOLOSI ANNI ’90 | SEMI

26 maggio 2023, 21:30

BOLOGNA BRIDGE BAND

29 maggio 2023, 19:00

GENTE CHE PARLA DI SESSO – WORKSHOP 2023

30 maggio 2023, 20:00

EDUCARE AL CONSENSO DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA | SERRENOVE

31 maggio 2023, 18:00

I RACCONTI DEL LEONE#2 | I VEGETALI

31 maggio 2023, 20:00

PROIEZIONE DI «LAMB» E «NEST» + ICELAND MOOD | SEMI

2 giugno 2023, 21:30

LITTLE PONY

6 giugno 2023, 20:00

RACCONTARE LE DISABILITÀ | SERRENOVE

19 giugno 2023, 19:00

UOMINI CHE PARLANO DI UOMINI – 2° WORKSHOP 2023

26 giugno 2023, 19:00

DONNE CHE PARLANO DI UOMINI – WORKSHOP 2023

30 giugno 2023, 21:30

I SORDI

10 luglio 2023, 19:00

UOMINI CHE PARLANO DI UOMINI – 3° WORKSHOP 2023