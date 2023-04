LE TAROT MYSTIQUE

Un voyage dans le sacré di Octavia Monaco



A cura di Nelumbo Open

31 marzo - 5 maggio 2023

Le opere originali degli Arcani maggiori de Le Tarot Mistique, qui esposte, sono l’esito di un per-corso creativo e pittorico durato due anni, che si è concluso nel 2022 e che viene esposto inte-gralmente, per la prima volta, in quest’occasione.

Octavia ha già collaborato con Nelumbo, in altre occasioni espositive di cicli pittorici, quali Ierofanie nel 2014, e Inda Angelica Fiamma nel 2015.

Il ciclo dei 22 Arcani maggiori, è dedicato al femminile, come tutta l’opera visionaria e surreale dell’artista. Feminino da intendersi, fondamentalmente, quale modello di inclusività, di non separazione. L’intento, infatti, è quello di proporre un possibile approccio con il sacro, ovvero con quello spazio psichico in cui tutti gli schemi si scambiano le parti e trasfigurano ogni parti-cella.

Valorizzare gli aspetti archetipici del femminile, non consiste in una volontà di supremazia di genere, ma piuttosto nel desiderio di ampliare le simbologie, o perlomeno di utilizzare e inter-pretare i simboli più tradizionali contemplandone ulteriori sfaccettature. Il percorso figurato suggerisce simbolicamente di rendersi disponibili ad accogliere il capovolgimento degli schemi, la ritmica ciclicità di morte e rinascita che si inseguono all’infinito.

Ci rammenta che tutti gli aspetti dell’esistenza, coesistono e, compenetrandosi, si completano.

Così la materia si eleva, spiritualizzandosi, mentre lo spirito prende corpo.

Questi Arcani rappresentano dei portali da oltrepassare progressivamente, come conferma la loro forma, e come potremo sperimentare percorrendo le sale della mostra. Per attuare e vive-re profondamente questo percorso è necessario - come sempre invita l’opera artistica - spo-gliarsi di ciò che conosciamo, e in questo caso, entrare nella vibrazione del femminino che ren-de la materia duttile al cambiamento.

Ogni carta mostra uno scenario in cui vivono svariati famigli psichici e animici, intesi come fa-coltà inseparabili di tale cammino interiore.

“Un viaggio per plasmare la pietra e ammorbidire la roccia. Oltre lo specchio per scoprire la goc-cia gravida di vita e portatrice di un nuovo paradigma”.



14 aprile h. 18.30 Tarocchi: un viaggio nel mondo del simbolo.

Ne parlano Octavia Monaco e Morena Poltronieri.



8 e 29 aprile h.16:00-19:00 apertura straordinaria con Octavia Monaco



Altre date, su appuntamento: nelumbopen@gmail.com