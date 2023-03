Intero 18 Euro, Ridotto 8 (under 18, over 65, studenti e docenti, dipendenti comunali e associato APS CreAzione)

Domenica 19 marzo lo spettacolo "Le valigie del Tempo" in scena all'Auditorium Spazio Binario.

(dai 9 ai 14 anni)

Nella piccola stazione di Orora due giovani donne si incontrano per caso o per destino su una panchinadavanti ai binari. Intorno a loro mucchi di vecchie valigie polverose e un lampione solitario a vigilare sulla loro attesa deltreno. La vita di Elisa, maestra di scuola che teme di aver perso la capacità di comunicare con i suoi allievi e quella di Aida, profuga e in fuga dalla guerra da sempre, usciranno dalle loro valigie come per magia accompagnando il pubblico in un mondo di ricordi e fantasie.