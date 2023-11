Le vie degli alberi: una passeggiata spettacolo nel verde

Il 26 novembre torna “Le vie degli alberi”, la passeggiata spettacolo a cura di Crexida Anima Fluò Aps.



"Le vie degli alberi" è un percorso a piedi, della durata di circa un’ora e mezza, alla scoperta del territorio dei colli bolognesi con momenti performativi a cura di Angelica Zanardi, attrice, e Marco Muzzati, polistrumentista.

Trasportati dalla narrazione di Angelica Zanardi e da stimoli sensoriali, i partecipanti saranno immersi in un mondo di scoperte, guidati verso luoghi nuovi e inaspettati, alla ricerca di emozioni dimenticate. Tra interventi artistici di recitazione e musica, dedicati agli alberi della zona, conosceremo l’area del parco di Villa Ghigi.



“Nel più lontano passato, prima che l’uomo facesse la sua comparsa sulla terra, un albero gigantesco si innalzava fino al cielo. Le sue radici affondavano fino agli abissi sotterranei, i suoi rami arrivano all’empireo…”

Davanti all’albero l’uomo si mette a sognare. Le loro forme mai uguali, il loro fruscio, i loro profumi ci ispirano e la loro presenza si intreccia alle nostre vite trasmettendoci da sempre un avvolgente senso di protezione, di comunione.

Davanti all’albero possiamo stare seduti, stenderci, conversare, raccontare segreti, oppure rimanere in silenzio appoggiati al suo tronco. Un albero ci parla di quello che è avvenuto prima di noi e che avverrà dopo, ci suggerisce segreti e misteri della vita, ci parla del silenzio di noi e della natura.

Sotto un albero sono stati stretti patti, celebrati atti nuziali, giudicati uomini, ascoltate voci celesti, invocati miracoli e guarigioni. Ogni specie arborea ha la sua storia, i suoi usi, la sua precisa natura e vocazione.

Le vie degli alberi è una passeggiata racconto tra gli alberi, un libero girovagare tra storia, leggenda e botanica a spasso tra gli alberi di un piccolo bosco privato e insieme collettivo; un percorso di scoperta e conoscenza che si compone di pensieri, suoni, ricordi, sensazioni, e odori, dedicati agli alberi e alle diverse specie arboree.





Domenica 26.11.2023 ore 15.00

Ritrovo presso il parcheggio di Villa Ghigi in via di Gaibola 3



€ 15,00 con tessera associativa Crexida Anima Fluò



Si consiglia d’indossare scarpe comode, possibilmente da trekking, ed abbigliamento sportivo.





Mail: org@crexida.it | Tel: 3346865540