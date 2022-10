"Le vie dei Colli": il trekking a Villa Ghigi e all'Eremo di Ronzano tra racconti e note di violino

Continuano gli appuntamenti di Fienile Fluò (via di Paderno, 9, Bologna) a cura dell’associazione culturale Crexida Anima Fluò, fondata nel 2003 dall’attrice, autrice e regista Angelica Zanardi.



Domenica 16 ottobre si terrà “Le vie dei colli”: un percorso a piedi, della durata di circa due ore, alla scoperta del territorio dei colli bolognesi con momenti performativi a cura di Angelica Zanardi, attrice, ed Erica Scherl, violinista.



Accompagnati da una guida esperta, che illustrerà le suggestioni naturali del territorio, scopriremo l’area del parco di Villa Ghigi e dell’eremo di Ronzano, mentre si alterneranno interventi artistici, di recitazione e musica, dedicati agli alberi del parco.

Il ritrovo è alle ore 16.00 presso il parcheggio di via Gaibola, all’ingresso di Villa Ghigi.

È disponibile su richiesta un servizio navetta per il Fienile Fluò dove, al termine della passeggiata, è possibile fare un aperitivo al tramonto per info e prenotazioni: tel: 051 589484 | mail: scenanatura@fienilefluo.it.



Si consiglia d’indossare scarpe comode, possibilmente da trekking, ed abbigliamento sportivo.



È possibile tesserarsi all’associazione Crexida acquistando Carta Fluò e Carta Fluò+, le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link https://www.crexida.it/cartafluo/.