"Le vie dei colli": trekking al tramonto alla scoperta di monte Paderno

Un percorso a piedi, della durata di circa due ore, alla scoperta del territorio dei colli bolognesi: domenica 11 settembre alle ore 17 l'associazione culturale Crexida Anima Fluò propone "Le vie dei Colli", una passeggiata con momenti performativi a cura di Angelica Zanardi, attrice, e Marco Muzzati, polistrumentista.



Accompagnati da una guida esperta, che illustrerà le suggestioni naturali del territorio, i partecipanti scopriranno l’area dei calanchi di Monte Paderno. Si alterneranno interventi artistici, di recitazione e musica, dedicati agli alberi della zona.



Ritrovo presso Fienile Fluò via Di Paderno 9 alle ore 17.00.



È disponibile su richiesta servizio navetta per il Fienile Fluò dove, al termine della passeggiata, è possibile fare un aperitivo al tramonto per info e prenotazioni: tel: 051 589484 | mail: scenanatura@fienilefluo.it



Si consiglia d’indossare scarpe comode, possibilmente da trekking, ed abbigliamento sportivo.



L'evento fa parte di Scena Natura, la rassegna di teatro, musica, danza, cinema ed esperienze immersive nella natura in programma fino al 16 settembre a Fienile Fluò.