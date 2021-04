"La mappa del cuore di Lea Melandri": lo spettacolo in realtà virtuale in tanti luoghi della città

Dall'11 maggio al 18 giugno 2021 "La mappa del cuore di Lea Melandri": lo spettacolo in realtà virtuale usufruibile nelle università, nei musei, nelle biblioteche e ai Giardini Margherita. Ateliersi sperimenta il linguaggio della realtà virtuale proponendo una diversa modalità di fruizione – intima, individuale, immersiva – del suo spettacolo "La mappa del cuore di Lea Melandri".

INQUIETUDINI

A metà degli anni ‘80 il settimanale "Ragazza In" fece la scelta dirompente di affidare a Lea Melandri, figura tra le più significative del femminismo italiano, una rubrica di corrispondenza in cui lei, anziché rispondere direttamente a chi scriveva, apriva un confronto con le giovani lettrici e i giovani lettori, creando – di fatto – un primo network sociale. Seguendo la “scandalosa inversione tra individuo e cultura” perseguita da Lea, Ateliersi conduce un viaggio emotivo attraverso quelle lettere intrecciando le urgenze e gli ardimenti sonori di allora con le risonanze presenti.

Quando e dove?

11-14 maggio @DAMSLab | Università di Bologna

18-23 maggio @Collezioni Comunali d’Arte di Bologna

24-28 maggio @Biblioteca Salaborsa Ragazzi

1-4 giugno @Cassero LGBTI+ Center

8-13 giugno @MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna

14-18 giugno Le Serre Dei Giardini Margherita

Calendario dettagliato con gli orari e gli indirizzi >

INFO UTILI

durata 60 minuti

per uno spettatore alla volta

accoglienza nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@ateliersi.it oppure telefonando al 329 778 8938 (da lunedì a venerdì negli orari d’ufficio)



IN CONTEMPORANEA

UNA TAVOLA ROTONDA

martedì 11 maggio, h. 10.00

DAMSLab | Università di Bologna, Piazzetta P. P. Pasolini 5b, Bologna

DRAMMATURGIE INTERMEDIALI. LE INQUIETUDINI DEGLI ANNI ‘80 NEL LAVORO DI ATELIERSI, DALLA SCENA ALLA REALTÀ VIRTUALE

tavola rotonda

partecipano Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi, Roberta Paltrinieri, Lucio Spaziante ed Enrico Pitozzi

ingresso gratuito

UNO SPETTACOLO DAL VIVO

mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 giugno, h. 21.00

Arena Orfeonica, Via Broccaindosso, 148, Bologna

ATELIERSI / LA MAPPA DEL CUORE DI LEA MELANDRI

spettacolo dal vivo

biglietto intero 10€ / ridotto 7€

per maggiori informazioni > https://ateliersi.it/.../ateliersi-la-mappa-del-cuore-di.../

UN FILM DOCUMENTARIO

mercoledì 16 giugno, h. 21.30

Le Serre dei Giardini Margherita, Via Castiglione, 134, Bologna

ALINA MARAZZI / VOGLIAMO ANCHE LE ROSE

proiezione del film documentario

ingresso gratuito

di Margherita Caprilli

Mostra meno

Arte