The Style Outlets Castel Guelfo festeggia i nati il 29 febbraio

Anno bisestile, sorprese a non finire nei centri The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo che, in vista del 29 febbraio, chiamano a rapporto tutti coloro che festeggiano il proprio compleanno ogni quattro anni, e non solo. Per tutti i festeggiati una gift card firmata The Style Outlets del valore di, ça va sans dire, 29 euro, che potrà essere ritirata all’Info Point e utilizzata nelle centinaia di negozi dei centri. Compleanno significa anche prendersi cura di sé: con il servizio MakeUp & Go i festeggiati potranno approfittare di una consulenza make-up o skincare gratuita della durata di 10 minuti nelle mani esperte del personale di KIKO Milano che sarà a loro completa disposizione. I fashion addicted, invece, nello store Triumph presente a Castel Guelfo The Style Outlets potranno ritirare una utilissima pochette, indispensabile per il prossimo viaggio. Per ogni compleanno che si rispetti, non può mancare anche un peccato di gola. A Vicolungo, i festeggiati potranno concedersi una colazione omaggiata da Lino’s Coffee o approfittare dei menù in regalo pensati per l’occasione da Wow Art&Food. Non solo, in entrambi i centri, Lindt è pronta a festeggiare con un piccolo omaggio dall’irresistibile scioglievolezza mentre La Piadineria a Castel Guelfo e Autogrill e Rossopomodoro a Vicolungo offriranno tanti altri cadeaux.

Per usufruire dei vantaggi riservati ai nati il 29 febbraio è necessario dimostrare allo staff presente all’Info Point dei centri di essere nati quel giorno presentando la propria carta d’identità. Tutti i clienti dei centri potranno approfittare del Super Giovedì che continuerà nel fine settimana con 4 giorni di grandi occasioni nei negozi aderenti. Un Super Giovedì extra lungo come questo si ripresenterà tra ben 28 anni…nel 2052!