Leatherette live al Covo

Sabato 29 ottobre i Leatherette in concerto sul palco del Covo Club.

I Leatherette sono Andrea, Francesco, Jacopo, Marco e Michele. Nascono a Bologna nel 2018. Il nome della band è ispirato all’iconico singolo Warm Leatherette di The Normal. La “finta pelle” come presa in giro del rock e della sua iconografia, al contempo accolta e respinta, sbeffeggiata. La loro musica è un connubio di sfuriate punk, atmosfere jazz e suggestioni no-wave, da cui scaturisce un sound a tratti caldo e accogliente, a tratti estemporaneo, acido e graffiante.

Nel 2021 pubblicano Mixed Waste (WWNBB), EP autoprodotto registrato in casa, a cui segue un’intensa attività live in Italia (partecipano alle edizioni del 2022 dei festival Mi Ami e Beaches Brew), in Europa e Regno Unito.

Dal 2022 entrano a far parte del roster di Bronson Recordings, con cui è in programma l’uscita del primo LP.

Opening act SIOUXIE AND THE SKUNKS + LIQUID WORDS

Aftershow: Klab Sentimento