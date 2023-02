Lecomte De Bregeot al Tank

Caos, il format di musica elettronica, invita al Tank LeComte de Bregeot.

Yannnic Lecomte appassionato di musica elettronica fin dalla tenera età, da adolescente scopre l'universo del free party ed gira insieme alla sua crew come classico dj. Ammaliato dall'ascolto di Poney Part 2 di Vitalic, decide di mettersi in gioco anche con la produzione: coinvolgenti, testardi, accattivanti, questi sono tutti gli aggettivi che si potrebbero attribuire ai suoi lavori.

Dai teknival alle passerelle della haute couture, sul palco, sa come ispirarsi alle sue molteplici influenze per condividere set che mescolano Electro-Techno, House ed French-Touch.



Durante l’evento Plug Radio registrerà le performances degli artisti che saranno ritrasmesse in remoto sulle piattaforme della radio.