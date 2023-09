Lectura Dantis Franciscana. Parole di Dante per l'uomo d'oggi

Terzo e ultimo incontro del ciclo 2023 della "Lectura Dantis Franciscana", inaugurata in concomitanza con le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante (1221-2021). Una 'lectura' che mira a coniugare il rispetto filologico e storico del testo con quel fine pratico e trasformante che lo stesso Poeta dichiara nell’Epistola a Cangrande: «togliere dallo stato di miseria i viventi in questa vita e condurli allo stato di felicità» (Ep. XIII 15).

In questa prospettiva, è duplice il movimento che ci si propone: da un lato riassaporare le parole del «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Par. XXV 1-2), dall’altro “ridirle” per far sì che ci aiutino a raccontare e a illuminare il nostro presente e il futuro verso il quale camminiamo.

La parole su cui quest’anno concentreremo la nostra attenzione sono tre. La prima di queste, “regola”, sarà al centro anche del Festival Francescano, ed è un termine che noi esploreremo nei suoi usi danteschi proprio in relazione alle terzine sull’agiografia francescana e sulle vicende dell’ordine dei frati minori, per poi indagarlo nelle sue risonanze attuali attraverso le riflessioni dell’importante psichiatra Vittorino Andreoli.



Infine, partiremo dalla suggestiva descrizione poetica della natura incontaminata, primordiale e divina del Paradiso terrestre nel canto XXVIII del "Purgatorio", per riflettere sulla parola “natura” e suoi suoi significati e valori nel nostro tempo, insieme a Daniela Ducato, straordinaria innovatrice nel mondo dell’imprenditoria e dell’ambientalismo.