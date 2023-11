Legal Tech Forum 2023: torna la prima conferenza in Italia dedicata alle tecnologie legali

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno dell’intelligenza artificiale. La proliferazione su larga scala dei suoi strumenti ha presto acceso il dibattito sulle molteplici implicazioni legate allo sviluppo della tecnologia – a partire dall’analisi di rischi e criticità e le necessarie valutazioni del suo impatto sui diritti e sulla creatività umani – ma ha anche gettato uno sguardo sulle (tante) opportunità che offre, in primis l’automatizzazione dei processi. Non stupisce quindi che uno tra i panel di Legal Tech Forum 2023, la prima conferenza in Italia dedicata all’universo delle tecnologie legali, sia dedicato proprio agli scenari che apre l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo legal.



Quest’anno ha visto però anche il boom del Metaverso, concetto che, seppur teorizzato negli anni ‘90 del Novecento, ha assistito ad un rinnovato successo grazie all’interesse dimostrato dalle big tech: professionisti del settore si confronteranno su cosa significa il suo sviluppo per il diritto. Non mancheranno poi le incursioni nel mondo blockchain e legal design, con interventi volti a esplorare l’utilizzo di questa disciplina nell’accesso alla giustizia, nell’innovazione legale e nella stesura di contratti e policies in cui il principio cardine è la messa dell’utente al centro.



L’edizione 2023 di Legal Tech Forum dedicherà una sezione anche a cybersecurity, digital forensics e intellectual property. Tra le domande a cui cercheranno di rispondere i relatori: quali sono i rischi e le opportunità della smart society? Come può la tecnologia OSINT prevenire le minacce aziendali? Quali sono le prospettive future della digital forensics? Altre storie di cui sentiremo parlare nel corso della giornata racconteranno del tentativo di alcune big tech di cancellare la memoria online, o, spostandosi più vicino a casa, delle falle rilevate nel noto sistema identificativo SPID.



25 esperti del settore, selezionati tra università, studi legali, aziende e startup, dialogheranno su questo e molto altro, cercando di individuare insieme le sfide e le questioni che caratterizzano presente e futuro delle tecnologie legali. L’appuntamento della conferenza, organizzata da Legal Tech Italy, è a mercoledì 29 novembre nella cornice di Palazzo d’Accursio a Bologna.



Tra i protagonisti dell’edizione, Bending Spoons (Irene Pozzi), Legalcommunity (Nicola di Molfetta), CNIT (Alessandro Cantelli Forti), Cellularline (Massimo Marabese) e le Università di Bologna (Monica Palmirani, Michele Colajanni), Milano (Giovanni Ziccardi), Padova (Paolo Moro) e Torino (Alberto Oddenino).