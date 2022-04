La leggenda di Belle e la Bestia. Il Musical

Da sabato 23 a domenica 24 aprile il musical "La leggenda di Belle a la Bestia" in scena al Teatro Celebrazioni.

In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, deve convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda.

Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrebbe spezzare l'incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. Il casuale incontro con Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del potente sortilegio.

La ricerca di una valida soluzione che possa portare l'incantesimo a spezzarsi si scontrerà però con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa la giovane Belle. Ma cosa accadrà se la Bestia si convincerà che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio? Il musical è una nuova storia d'amore e di avventura raccontata in maniera travolgente e con un epilogo inaspettato e mai raccontato.