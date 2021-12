Legno in concerto: "Tu chiamala estate"

Sabato 4 dicembre Legno in concerto al Locomotiv Club.

Dopo il fantastico tour estivo “spaccotutto”, perchè letteralmente hanno spaccato, sono pronti per partire con un nuovo giro di date. L’estate come stato d’animo, l’estate che non finisce mai, due situazioni sullo stesso palco, uno show più intimo e uno più up tempo: questo è il loro “Tu chiamala estate” Tour, tra le sdraie da mare e due birre per ricordare l’atmosfera di una notte d’agosto.