Lella Costa e Elia Schilton in "Le Nostre Anime di Notte"

Dal 24 al 26 febbraio Lella Costa e Elia Schilton in scena al Teatro Duse con lo spettacolo "Le Nostre Anime di Notte".

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dopo la scomparsa del marito, Addie ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola e invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme.

Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO, MISMAONDA, CTB - CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Tratto dall’omonimo romanzo di KENT HARUF

Regia di SERENA SINIGAGLIA