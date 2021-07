biglietti singoli: intero € 17,00 riduzioni varie * € 16,00 * soci Coop, Card Cultura, Carta Giovani età ** € 14,00 ** < 30 anni, > 65 anni e accompagnatori dei portatori di handicap minorenni € 1,00 riduzioni previste: -chi acquista un min. di 3 biglietti ha diritto ad uno sconto del 5% sulla tariffa applicata per il singolo biglietto (intero, riduzioni varie, età) -è prevista una scontistica generale progressiva in base al numero di biglietti acquistati, che tiene conto dei 19 spettacoli dei 3 teatri del cartellone TTTXTE (Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese): da 3 a 9 spettacoli 5%, da 10 a 15 spettacoli 10%, da 16 a 19 spettacoli 15%

Lunedì 12 luglio 2021 (ore 21.00- Parco di Villa Ronchi a Crevalcore ) è Lello Arena con Oh, That Chaplin! a chiudere l’edizione 2021 di TTTXTE-Crevalcore, la stagione teatrale di Crevalcore, organizzata dall’Area Servizi Culturali del Comune di Crevalcore con la direzione artistica di Alex Carpani.

In Oh, That Chaplin! Lello Arena racconta la storia semisconosciuta della carriera da violoncellista di Charlie Chaplin. Affiancato da Francesca Taviani al violoncello e Rossella Giordano al pianoforte, il celebre attore partenopeo rievoca il periodo in chi Chaplin sognava una carriera come concertista e compositore, passione che riprese quando diventò famoso, musicando i suoi film.