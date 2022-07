Leo Bassi, l’enfant terrible dell’arte clownesca: "70 anni"

Domenica 24 luglio Leo Bassi in scena sul palco dell'Arena Orfeonica con lo spettacolo "70 anni".

Leo Bassi, “l’enfant terrible” dell’arte clownesca e del teatro di strada. Poliedrico, cosmopolita, circense, attore, comico, e indimenticabile protagonista ai tempi del Gran Pavese Varietà di via del Pratello e al Q.BO', torna a Bologna.

“Se qualcuno mi avesse detto quando avevo 25 anni e lasciavo il Circo tradizionale per inventarmi un nuovo Clown, che 45 anni più tardi, sarei stato ancora in giro per il mondo, lo avrei pensato matto. Ma eccomi a 70 anni! Più vivo che mai e con tanta voglia di fare e di creare. Questo spettacolo è una celebrazione della mia voglia di vivere e una chiamata per le nuove generazioni: non abbiate paura della vecchiaia, è una stagione meravigliosa, libera dai dubbi e dalle paure della giovinezza”