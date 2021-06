Leonardo Da Vinci vs Elon Musk: sfidare il tempo sembra possibile

SFIDA FRA I PIU’ VISIONARI INNOVATORI DI SEMPRE

Osservando le opere di Leonardo diversamente si può scoprire quanto sia visionaria la sua folle idea di pittura, ancora troppo in anticipo per essere condivisa.

Considerare Leonardo come un qualsiasi pittore rinascimentale equivale a considerare Musk un semplice costruttore di automobili



Esposizione su pannelli - Visite guidate di 90mn con mascherina - Aperto sabato e domenica

Solo su prenotazione :

-online : https://artendvision.com/prenotazioni/



-cell. : 3701397502-email : artendvision5@gmail.com

