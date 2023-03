"Les Étoiles" al Comunale Nouveau

Ritorna a Bologna un titolo diventato brand per gli appassionati del balletto "Les Étoiles", il Gala Internazionale di Danza a cura di Daniele Cipriani. Dopo il trionfo della scorsa stagione, quest'anno Les Étoiles schiera un idedito cast stellare con primi ballerini e solisti provenienti dalle migliori compagnie del mondo.

Ecco le undici étoiles di fama mondiale:

Bakhtiyar Adamzhan (Opera di Astana), Silvia Azzoni (Hamburg Ballet John Neumeier), Maia Makhateli (Het Nationale Ballet, Amsterdam), Sergio Bernal (già Balletto Nazionale di Spagna), Valentine Colasante (Opéra National de Paris), Alessandro Frola (Hamburg Ballet Hamburg Ballet John Neumeier), Paul Marque (Opéra National de Paris), Tiler Peck (New York City Ballet), Tatiana Melnik (Balletto Nazionale Ungherese), Roman Mejia (New York City Ballet) e Alexandre Riabko (Hamburg Ballet John Neumeier).

A suonare dal vivo le celebri pagine in programma è l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Paolo Paroni, Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, già protagonista del Gala bolognese nel 2022.

Caratteristica di questa nuova edizione 2023 nel capoluogo emiliano è che anche l’alta moda “danzerà” insieme alle grandi stelle, grazie ai costumi di grandi stilisti come Giorgio Armani per Bernstein Dances di Neumeier, di Roberto Capucci per il Boléro di Bernal e il Pas de deux del Cigno Nero di Petipa, e ancora di Valentino Garavani per This Bitter Earth di Wheeldon e di Christian Lacroix per Diamonds di Balanchine.

Les Étoiles è una produzione Daniele Cipriani Entertainment in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.