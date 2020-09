Les Parapluies live in Montagnola

Dal 21 al 27 settembre 2020 il Binario69 festeggia il suo quarto compleanno: una settimana non-stop all’insegna della buona musica, dell’arte e della socialità!



Les Parapluies sono un gruppo musicale dedicato alla Chanson Française arrangiata in chiave jazz manouche-gipsy jazz, caratterizzato da un suono musicale cadenzato e melodico, con richiami allo stile del chitarrista Django Reinhardt. I pezzi della Chanson Française che il quartetto propone non trascurano l’importanza del testo: dal periodo d’oro della Rive gauche artistica parigina, canzoni di Édith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, fino a raggiungere la Chanson di Francia odierna, dalle folli e surrealiste canzoni del cantautore Sanseverino, all’interprete di nuova generazione Zaz e al gruppo parigino Paris Combo.

Il gruppo si forma nell’inverno del 2014 esibendosi per la prima volta nella primavera dell’anno successivo: dai locali che ospitano la musica dal vivo a centri sociali, teatri e luoghi all’aperto. Ha all’attivo un Cd di cover “Une semaine avec Les Parapluies”, uscito a settembre 2017.

Il 7 febbraio 2020 è uscito sulle piattaforme digitali il singolo inedito “Caffè della Piazza”. Il gruppo inoltre partecipa, insieme alla Compagnia Teatrale Cantharide di Zola Predosa (Bologna), alla lettura-concerto “Anna K. - In the Pines”, debuttato a maggio 2017 aprendo la rassegna zolese “Teatro in Villa – In the Pines”.

Formazione:

- Riccardo Marchi, voce

- Simone Marcandalli, chitarre

- Marco Paganucci, pianoforte e diamonica

- Sergio Mariotti, contrabbasso

- Umberto Genovese, batteria e cajon

I posti a sedere, nell'area concerti sono limitati a un numero massimo di 200 partecipanti.

L'incontro si svolge all'aperto nell'area verde attrezzata con tavoli e sedute.

ECCO COME PRENOTARE

È vivamente consigliata la prenotazione MANDANDO UN MESSAGGIO WHATSAPP al numero 3478851268 con le seguenti informazioni:

- Nome e cognome

- Numero di telefono

- Numero dei posti da prenotare

(Si prega di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto altrimenti la prenotazione non sarà più garantita)