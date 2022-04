"Let's kiss" proiezione gratuita del film sulla vita di Franco Grillini

Venerdì 22 aprile ore 20,30 vi invitiamo alla proiezione del film LET'S KISS sulla vita di Franco Grillini e sulla storia di una "rivoluzione gentile" per i diritti di tutt*.



Alla presenza di Franco Grillini stesso e del regista del film Filippo Vendemmiati.



Ingresso libero.

Obbligo green pass e mascherina FFP2.



Il film è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini, laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili di gay, lesbiche e transessuali. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza.



L'evento si terrà presso la Sala Candilejas, via Bentini 20, Bologna.



Iniziativa promossa da Circolo Arci Brecht e Casa dei Popoli di Corticella, nell'ambito di un filone di iniziative su diritti, persone, comunità per celebrare i 60 anni della Casa dei Popoli di Corticella.