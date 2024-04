A Bologna l'evento nazionale sul futuro della mobilità sostenibile dedicato ai giovani. Let's MOB: 10 GENZ presentano 10 idee di mobilità per il futuro è l'evento finale del progetto “MOB - movimento in rivoluzione" di Fondazione Unipolis che si terrà presso l'Unipol Auditorium “Enea Mazzoli", in Via Stalingrado 37 a Bologna, l'11 maggio 2024 dalle 10.30 alle 13. L'iniziativa, nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, è patrocinata dal Comune di Bologna e realizzata in collaborazione con Tper.



5 ragazze e 5 ragazzi tra i 16 e i 21 anni provenienti da tutta Italia saliranno sul palco ognuno di loro con una chiara e personale visione della mobilità sostenibile. C'è chi guarda lontano e si proietta nel futuro della nostra società e chi parte dall'esistente per rivoluzionare le nostre comunità.



Città, trasporti, tecnologie, ambiente e accessibilità saranno raccontati dai giovani vincitori del bando MOB a partire dall'impatto positivo che vogliono generare sulla società del domani.



L'evento, di cui Scuola?Zoo – la più grande community online di studenti italiani – è media partner, sarà presentato dal noto attore e conduttore televisivo e radiofonico Jody Cecchetto, con la partecipazione di Vincenzo Schettini, fisico e Prof. influencer con La fisica che ci piace.



Le dieci idee proposte durante l'evento verranno raccolte in un documento che sarà consegnato al CNG - Consiglio Nazionale dei Giovani, partner del progetto, e sarà il pubblico in sala a decretare l'idea vincitrice in assoluto.



L'ingresso è gratuito per tutte e tutti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono: +390516437676 o scrivere un'email a: mob@fondazioneunipolis.org.



SCUOLE



Le scuole, che possono partecipare con una, più classi o un gruppo di studenti provenienti da diverse classi, alternativamente alla registrazione di ogni partecipante su Eventbrite, per riservare i posti possono scrivere un'email all'indirizzo mob@fondazioneunipolis.org. Nel testo dell'e-mail si prega di indicare: città, scuola, classe/i (o gruppo di studenti), numero studenti e accompagnatori e lasciare un recapito telefonico di un/una referente.?



Potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento delle ore come crediti scolastici nell'ambito del Curriculum dello studente.?



Il progetto nazionale MOB - movimento in rivoluzione si propone di avvicinare i giovani alla tematica della mobilità sostenibile dando voce alle loro idee, promuovendo il loro coinvolgimento in esperienze di cittadinanza attiva e sviluppando la loro capacità critica e di elaborazione personale.



MOB è realizzato in partnership con MUV Game, La Fabbrica, Legambiente, Cittadinanzattiva, The Good Lobby e Storyfactory. Con il patrocinio di Sport e Salute S.p.A., Società dello Stato e struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita e del Consiglio Nazionale dei Giovani, l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.





Per informazioni sul progetto: https://www.fondazioneunipolis.org/mob