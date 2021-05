Letture per l'estate 7-11 anni

L'Isola del Tesoro e Minerva Edizioni, in vista delle vacanze estive, come consigli di lettura speciali diretti ai bambini della scuola primaria, presentano la collana FATTERELLI BOLOGNESI, piccole perle letterarie, belle da leggere e utili per conoscere la storia di Bologna.

L’idea è quella di raccontare le bellezze della città felsinea usando le illustrazioni per bambini, parlando ai piccoli delle tante meraviglie che li circondano e loro stessi vivono senza conoscerne l’origine, mettendo in primo piano i personaggi delle storie. Scoprendone fatti, gioie e dolori della loro città, i bambini imparano a volerle ancora più bene e a rispettarla come merita, diventando così cittadini consapevoli e responsabili.

I "Fatterelli bolognesi", sono scritti come lo sono le favole e le leggende; si prestano alla lettura da parte di adulti e piccini.

L'evento si svolgerà all'aperto con posti preassegnati e quindi con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite:

- mail a isoladeltesoro.trebbo@gmail.com

- pagina del nostro sito internet: https://www.lisoladeltesoro.net/prenotazioni-per-fatterelli-bolognesi-29-05-2021-ore-17-30/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...