Lezioni gratuite di improvvisazione teatrale

Open week dal 5 al 10 ottobre.



Prova l’effetto che fa l’improvvisazione teatrale prenotandoti ad una delle sessioni gratuite previste



lunedì 5, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 || giovedì 8 dalle ore 20:30 alle ore 22:30 || sabato 10 dalle ore 10:30 alle ore 12:00, lezioni gratuite al Centro Civico Borgatti in via Marco Polo, 51 Bologna



giovedì 8 dalle ore 17:00 alle h 18:00 lezione gratuita al Parco 11 settembre, via Riva Reno – Bologna



info e iscrizioni: mail zoeteatri@gmail.com – cell 3311228889