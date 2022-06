Lib Lab 2022: workshop di teatro gratuito

Lib Lab Paradiso è un laboratorio teatrale esperienziale libero e gratuito offerto dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale, rivolto a tutti, sia per chi ha già esperienza così da potersi allenare e sia per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa fantastica esperienza.

Dal 29 Giugno una volta a settimana 2 workshop gratuiti fino a settempre, controlla sul sito le date, www.daimo.org

1° dalle 18 alle 20

2° dalle 21 alle 23

Ci divertiremo insieme:

- Riscaldamento del corpo e della voce,

- Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo

- Tecniche di memoria,

- Esercizi di improvvisazione,

- Approccio alla prosa

Cosi da capire ai partecipanti quale può essere in futuro la migliore soluzione per continuare questa esperienza teatrale.

Ogni workshop è totalmente gratuito rivolto alle persone maggiorenni.

Per partecipare è necessario avere la tessera Daimò APS 2022 al costo di 5€, per chi non ne fosse in possesso è possibile farla direttamente sul posto, per info vai su www.daimo.org

Sono singoli workshop quindi è possibile venire di volta in volta ma per organizzare al meglio è assolutamente necessario prenotare prima di ogni appuntamento, in quanto i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni



Location: Villa Paradiso è un circolo culturale, l'accesso al parco dove si terra il laboratorio è totalmente gratuito ma per consumare al bar con aperitivo o cena è necessaria la tessera del Centro Sociale Culturale Villa Paradiso 2022 (5€ valida fino al 31/12/2022) che comunque permette di vedere tutti gli spettacoli gratuitamente e si può fare direttamente sul posto.