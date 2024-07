Lib lab: libera l'attore che è in te! Un'avventura teatrale gratuita per tutti nel quartiere Savena

Hai mai sognato di calcare le scene? Lib Lab è la tua occasione! Un laboratorio teatrale libero e gratuito, creato dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora della Fiducia.

Qui, il teatro diventa un gioco affascinante e spontaneo, aperto a tutti: dai veterani del palcoscenico ai principianti curiosi.



Sotto la guida del talentuoso regista Gabriele Morandi, celebre per la sua passione e maestria, vivrai un'avventura formativa e stimolante.



Questa settimana 2 appuntamenti lunedì 22 e mercoledì 23, ma scopri tutte le date sul sito, fino al 19 settembre, poi ci sarà l'open day dei corsi stagionali se vorrai continuare l'avventura!



Scegli il turno:

1° dalle 18:30 alle 20:00

2° dalle 20:30 alle 22:00



Ecco cosa ti aspetta:

Riscaldamento del corpo e della voce

Esercizi di interpretazione, immedesimazione e ritmo

Tecniche di memoria

Esercizi di improvvisazione

Ogni workshop è un evento unico: puoi partecipare ogni volta che vuoi, ma ricorda di prenotare in anticipo! I posti sono limitati e le date cambiano frequentemente.



Consigli utili:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Anche in caso di pioggia, non temere: ci sposteremo all'interno sul palco del teatro della Fiducia (ex Lambrakis).



Ti aspettiamo con entusiasmo per esplorare insieme il meraviglioso mondo del teatro!



Per informazioni e prenotazioni:



WhatsApp: 3201580733



Non perdere questa fantastica opportunità: vieni a scoprire il Lib Lab!