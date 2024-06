LIB LAB: workshop di recitazione gratuito per tutti

A grande richiesta è tornato il workshop di recitazione gratuito per tutti.

Lib Lab della Fiducia in collaborazione con la Parrocchia Nostra Signora della Fiducia si terranno i workshop in via Tacconi 67 a Bologna nel quartiere due Madonne nel parchetto dell'oratorio.

Ecco le prime date che poi troverete sempre aggiornate sul sito: www.daimo.org

Martedì 11 giugno

1° dalle 18.30 alle 20

2° dalle 20.30 alle 22

Martedì 18 giugno

1° dalle 18.30 alle 20

2° dalle 20.30 alle 22

Il Lib Lab è un laboratorio teatrale esperienziale libero e gratuito offerto dalla Compagnia Teatrale Dâimò APS, che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale, rivolto a tutti, sia per chi ha già esperienza così da potersi allenare e sia per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa fantastica esperienza.

Ecco cosa faremo insieme:

- Riscaldamento del corpo e della voce,

- Esercizi teatrali di interpretazione, immedesimazione e ritmo

- Tecniche di memoria,

- Esercizi di improvvisazione.

Cosi da capire ai partecipanti quale può essere in futuro la migliore soluzione per continuare questa esperienza teatrale.

Sono singoli workshop quindi è possibile venire di volta in volta ma per organizzare al meglio è assolutamente necessario prenotare prima di ogni appuntamento, in quanto i posti sono limitati.

Per informazioni: www.daimo.org



via WhatsApp con nome e cognome